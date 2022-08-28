فاطمة الجوكر: الإمارات داعمة لرياضة المرأة في كل القطاعات

المصدر: دبي -عماد الدين إبراهيم

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قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن دولة الإمارات تعمل على دعم رياضة المرأة في كل القطاعات ولم تكتفِ بدعم الأندية والبطولات الرسمية، بل باتت تنظم بطولة خاصة لموظفات الدوائر الحكومية والهيئات والشركات في دبي تحمل اسماً غالياً «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».



فخر

وأعربت فاطمة الجوكر عن فخرها واعتزازها وتقديرها الكامل، بأن تكون «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» تنظم بدعم ورعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهو يؤكد تقدير القيادة الرشيدة للمرأة الموظفة لأجل إتاحة الفرصة لها في ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية تصقل المواهب وتصنع البطلات في مختلف أنواع الرياضات لتمثيل الدولة في المحافل الدولية والعربية والخليجية بكل فخر.

دعم

وأشارت فاطمة الجوكر إلى أن دعم القيادة الرشيدة في الدولة في الدولة بشكل علم وفي الهيئة بشكل خاص للفرق الرياضية النسائية، يسهم في تمكين المرأة العاملة، وتعزيز دورها ومشاركتها الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية محلياً ودولياً، كما أكدت دور اللجنة النسائية في تشجيع الموظفات على اتباع أسلوب حياة صحي، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، للوصول إلى الأهداف المرجوة، بجعل إمارة دبي المدينة الأسعد في العالم، حيث الجميع من مواطنين ومقيمين ينعمون بالصحة والعافية.

مشاركات

وقد أكدت فاطمة الجوكر حرص اللجنة النسائية في الهيئة على تقديم الدعم الكامل للموظفات، وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة، في كافة البطولات يأتي على رأسها دورة سمو الشيخة هند الرياضية وبطولة الألعاب الحكومية وغيرها من المناسبات الرياضية، وهذا ما شكّل نموذجاً فريداً من نوعه في إشراك الموظفات في القطاعيْن الخاص والعام في الدورات والمشاركات الرياضية.

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