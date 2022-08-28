أمل بوشلاخ: سيدات الإمارات رائدات في كرة القدم والمستقبل لنا

المصدر: دبي -عماد الدين إبراهيم

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أكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا، أن إنجازات بنات الإمارات في مجال كرة القدم مرجعة ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لافتة إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعني لنا الكثير، فهو تقدير من قيادتنا الرشيدة للمرأة واعتراف بدورها الكبير في المجتمع، كما يعتبر هذا الاحتفال فرصة لتكريم كل امرأة قدمت ولا زالت تقدم جهدها في سبيل رفعة دولتنا الحبيبة.

أم الإمارات

قدمت أمل بوشلاخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس 2022. مؤكدة أن كل كلمات الشكر والعرفان لن توف «أم الإمارات» حقها من الثناء، فقد ظلت سموها دوماً منارة تهتدي بها كل سيدات دولة الإمارات العربية المتحدة في البذل والعطاء، وظلت داعمة ومساندة لكل ما من شأنه أن يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

فرصة كاملة

وأكدت بو شلاخ أن قيادتنا الرشيدة أولت المرأة الإماراتية اهتماماً كبيراً، خاصة في القطاع الرياضي، حيث نالت المرأة حقها من التمكين وأصبحت عنصراً مهماً وفاعلاً في المجال الرياضي، بتقلدها للمناصب القيادية، ومشاركتها في مختلف المجالات الرياضية، كما حصلت بنت الإمارات على فرصتها في تمثيل الدولة والمساهمة في رفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل الرياضية.

مستقبل باهر

وأكدت بوشلاخ أنها منذ اليوم الأول الذي ولجت فيه باب العمل الرياضي لم تشعر مطلقاً بأنها غريبة على مجتمع الرياضة، ووجدت الدعم والمساندة من الجميع، وتنتهز هذه الفرصة لتشكر كل من وقف معها ومد لها يد العون. لافتة إلى أن الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تطوير اللعبة وتوفير كل أسباب النجاح لكل الفرق المشاركة، ما تجده اللعبة الشعبية الأولى من اهتمام ودعم متمنية أن تحقق ما يوازيه من نتائج وإنجازات لنرد جزءًا مما تقدمه الدولة للقطاع الرياضي، وان يكون المستقبل بالكامل لبنات دولة الإمارات.

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