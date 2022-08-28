نورة الجسمي: ترؤس 4 سيدات لاتحادات رياضية قمة التمكين

المصدر: دبي -عماد الدين إبراهيم

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تؤكد نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عضو شركة النصر للاستثمار وأول إماراتية تنال عضوية الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية – لجنة الدراجات للجميع والاستدامة وعضو في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، تؤكد أن كل ما وصلت إليه من مناصب وتعيين 4 قيادات نسائية على رأس أربع اتحادات رياضية يمثل قمة التمكين للمرأة الإماراتية ويؤكد أنها (تعيش واقعاً رياضياً ملهماً.. تستشرف إنجازات مستقبلية مستدامة) بدعم مباشر من القيادات الرشيدة وتشجيع ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

رعاية

وأكدت الجسمي، أن الدعم بلا حدود لرياضة المرأة أسهم في تطور وتمكين المرأة رياضياً، وبصماتها المضيئة تتحدث عن نفسها على الصعد كافة، لا سيما في المجال الرياضي، وأن اهتمام «أم الإمارات» وراء النقلة النوعية للرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموحاتها في المحافل القارية والدولية، خصوصاً أن ما تحقق للمرأة من إنجازات ثمرة جهود سموها في توفير عوامل النجاح لبلوغ ما تصبو إليه فتاة الإمارات كلها عوامل تجعل من بنت الإمارات تخطو بثقة كاملة لتقلد أرفع المناصب طالما كانت تملك الفكر والرؤية والاستراتيجية والطموح.

رئاسة الريشة

وحول ترؤسها لاتحاد الريشة الطائرة قالت: أنا اليوم محظوظة بهذا الدعم من «أم الإمارات» بقرار وزاري تم تعييني رئيسة لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة جاء ذلك في البيان الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقرار بعضويتي في شركة النصر للاستثمار وأول امرأة إماراتية تنضم لعضوية الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية – لجنة الدراجات للجميع والاستدامة وعضوية في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وتأسيس فريق الشعفار جميرا للسيدات وتوقيع نادي زعبيل للسيدات راعياً لفريق «الشعفار جميرا» للدراجات، وتألق الفريق بالمركز الأول في كل البطولات المهمة كبطولة سيح السلم وبطولة ند الشبا وتحدي ووش الرمضانية ومدير التسويق في فريق الشعفار جميرا للسيدات وعضو في المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي – لجنة التسويق والاستثمار الرياضي واستطعت من خلال خبرتي في المجال الرياضي أن أكون كمحاضر في الأكاديمية الأولمبية وأسهم في إعداد البرنامج الخاص بالمدير التنفيذي كل هذه الإنجازات تمت بدعم من القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة التي لا تميز بين رجل وامرأة.

إرادة النصر

وأكملت الجسمي حديثها مشددة على أن الفتاة الإماراتية استلهمت إرادة النصر وعزيمة الإبداع من دعم «أم الإمارات» لها، وحققت بنات الإمارات نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وإدارتها باحترافية والشواهد على ذلك كثيرة منها تنظيم النسخة الأولى من طواف دبي النسائي الدولي التي كانت مشرفة عليها، وهو أول طواف نسائي في الشرق الأوسط برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهي المعروف عنها تبني ودعم الفعاليات الرياضية النسائية وتشجيعها الدائم للمرأة الإماراتية، والحدث بات مدرجاً في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

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