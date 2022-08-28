منى الشامسي: تشريعات الإمارات داعمة للمرأة ولا تميّز بين الجنسين

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أكدت المستشارة منى خليفة راشد الشامسي، رئيس قسم التشريعات والقضايا الرياضية، عضو الجمعية الدولية للقانون الرياضي، وأول أمرأة عربية عضو في جمعية المرأة الدولية للقانون الرياضي، وحاصلة على ماجستير في القانون الرياضي الدولي من سويسرا، دكتوراه في تخصص «فض المنازعات الرياضية بين محاكم الدولة والتحكيم الرياضي»؛ أنّ دولة الإمارات تحظى بتشريعات وقوانين داعمة للمرأة ولا تفرّق بين الجنسين، ولا تضع عوائق ومتاريس قانونية ولا دستورية تبعدها عن ممارسة أو إدارة الرياضة في كافة ضروبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حداثة وقوة

وقالت منى الشامسي: إن دولة الإمارات رغم أنها حديثة الميلاد في القانون الرياضي، إلا أنها لها بصمتها في مجال التشريعات الرياضية خاصة في التشريعات الدولية، حيث تعتبر الدولة من الدول الرائدة في هذا المجال، وباتت كوادر وبنات الإمارات مراجع مهمة ويعتد بها وذلك بفضل المنظومة الرياضية التشريعية والقانونية في الدولة.

تحكيم دولي

وأوضحت منى الشامسي، أن القانون الرياضي الدولي بات المحرك الرئيسي منذ نشأت الحركة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية، وبعدها محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، وبات القانون الرياضي الدولي هو الذي يحكم كافة التعاملات بين الرياضيين والجهات الرياضية من «أنظمة أساسية ولوائح عامه وداخلية، وعقود الاحتراف وعقود الرعايات والأعلام، وغيرها»، وهو ما يجعلنا أن نفخر بأن لدينا مركز تحكيم رياضي عالمي «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، ويضم كوادر نسائية من بنات الإمارات، فضلاً عن رفد المركز بالعديد من الكوادر النسائية عبر الدورات التدريبية التخصصية العالمية، ولا تخلو معظم هذه الدورات من «بنات الإمارات»، مما يؤسس لمستقبل باهر في هذا المجال.

فخر

كما تحدثت منى الشامسي بفخر واعتزاز عن المرجعية والقدوة في مجال العمل الرياضي، لافتة إلى أن الأمر المدهش في رياضة الإمارات في كل مرفق تجد قائدة رياضية ملهمة لبنات جيلها تأخذ بيدها وتطوّر إمكاناتها وتصقل مواهبها، وهو ما وجدته وتجده معظم مواهب الإمارات في شخص نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، فهي القدوة والداعمة لبنات الإمارات، وهي من فتحت لها الأبواب مشرعة في مجال العمل الرياضي والإدارة الرياضية، وهو الأمر الذي يجعل بنات الإمارات الأفضل في هذا الإطار.

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