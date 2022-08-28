المصدر: إعداد-عماد الدين إبراهيم

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الرياضية الإماراتية.. قائدة وبطلة عالمية ورائدة في التشريعات والقوانين تعيش في دولة الرخاء والمساواة بين الجنسين لا تعرف الفوارق ولا المتاريس التي تبعدها عن التنافسية الرياضية لذلك ينطبق عليها (المرأة الإماراتية.. واقع رياضي ملهم.. وإنجازات مستقبلية مستدامة) وهى مسيرة مستمدة من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 ليكون «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.



تهاني وتبريكات

قدمت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين أغسطس من كل عام.

أيقونة عالمية

وقالت سعادتها: «يمثل الثامن والعشرون من أغسطس محطة مفصلية في مسيرة المرأة الإماراتية، والذي شهد تنصيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك»حفظها الله ورعاها«كرئيسة للاتحاد النسائي العام، الذي تم إنشاؤه في 27 أغسطس عام 1975، بعدما حققت إنجازات استثنائية يشار إليها بالبنان في ظل الرؤية الثاقبة لقائدة ملهمة حقق نقلة نوعية وإنجازات ضخمة في ملف دعم وتمكين المرأة على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والمجتمعية والرياضية، وتمكنت خلال 47 عاماً من أن تصنع من ابنة الإمارات أيقونة تتطلع إليها أنظار نساء العالم أجمع، وتتأمل الملايين من كافة أقطار العالم تحقيق أحلامهن على أرضها».

مرحلة جديدة

وأكدت أن المرأة الإماراتية تدخل مرحلة جديدة من التمكين والتميز في مجال الرياضة، بعد أن نجحت في التعبير عن نفسها بقوة في كل الميادين والساحات، حيث لم تكتفِ فقط بصعود منصات التتويج في شتى المحافل الدولية، ولكنها تقدمت للأمام عدة خطوات في احتلال المناصب الإدارية المحلية والدولية، مستفيدة من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المرأة التي تتبناها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وترعاها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتعزيز مكانتها في كل المجالات، ودعم مساعيها في التميز والإبداع للمساهمة في بناء نهضة الوطن.

رؤية استشرافية

وأضافت سعادتها: «يعمل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة ضمن رؤية استشرافية تقوم على التفكير التشاركي والعمل بروح الفريق للدفع بمسيرة المرأة الرياضية، وذلك من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المكتسبات التي حققتها الرياضة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز جهود الدولة في توفير بيئة ملائمة جاذبة لزيادة مشاركة ابنة الإمارات في الألعاب الرياضية، بما يضمن استدامة تطور وريادة رياضة المرأة في الدولة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة».

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