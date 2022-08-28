نايف عقاب.. من المحنة إلى المنصة

المصدر: دبي - علي شدهان

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لم يتسلل اليأس لحظة إلى نفوس مَن يعرفون نايف عقاب؛ نجم «بولينغ الإمارات»، عند وقوعه في العام 2016 تحت وطأة مرض غامض، ألزمه الفراش طوال أكثر من 6 سنوات عجاف، طاف خلالها بلداناً، ومكث في مستشفيات، أملاً في علاج شافٍ، يعيده إلى حارات البولينغ، ويعيد الابتسامة إلى أهله ومحبيه، وقد عاد قوياً، نافضاً غبار محنة المرض، واقفاً بتحدٍ على منصة التتويج.

وفي أول ظهور له بعدما قهر المرض الغامض، أهدى نايف عقاب 5 ميداليات فردية وجماعية لـ«بولينغ الإمارات»؛ 3 ذهبيات وفضيتين في بطولة العرب العاشرة في مصر، مجسّداً واحدة من أجمل وأهم قصص التحدي الرياضي والإنساني على السواء، في عدم الاستسلام للظروف والعقبات، رغم قساوتها وشدة وطأتها.

خيوط العلاقة

ومنذ أن نسج خيوط علاقته مع معشوقته البولينغ، منذ أكثر من عقدين من الزمن، أفصح نايف عقاب عن إمكانية فنية نادرة، سرعان ما جعلت منه اسماً لامعاً في تشكيلة منتخبات «بولينغ الإمارات»، في غالبية المشاركات الخارجية، وعلى مختلف الأصعدة، حتى ارتبط اسمه مع معظم ـ إن لم يكن كل ـ إنجازات اللعبة.

نجوم مؤثرون

ولأنه من «فئة» النجوم المؤثرين، فقد ظهر جلياً أثر غياب نايف عقاب على مسيرة «بولينغ الإمارات» خلال السنوات الـ 6 العجاف التي ابتعد فيها قسراً عن المشاركة مع زملائه نجوم اللعبة، لتأتي عودته في العام 2022، مفعمة بالفرح والأمل والارتياح الذي ساد جميع نفوس وقلوب أبناء «بولينغ الإمارات»، خصوصاً وأن تلك العودة قد تكللت بإحرازه 5 ميداليات متنوعة، وإسهامه الحاسم في حصد منتخب الإمارات لقب البطولة العربية للمرة السادسة من أصل 10 مشاركات.

قصة المرض

وتعود قصة إصابة نايف عقاب بالمرض الغامض إلى شعوره بألم في بطنه خلال مشاركته في بطولة الخليج العربي في دبي عام 2016، ثم تحول الألم إلى التهاب حاد في الأمعاء، قبل أن يتطور إلى تآكل الغشاء المخاطي للأمعاء، مع أوجاع قاسية، وفقدان تام لشهية الأكل، ما أدى إلى نزول وزنه من 78 كغم إلى 39 كغم في فترة زمنية وجيزة لم يتمكن خلالها من المشي لعدم مقدرته على المقاومة، رغم محاولات إنقاذه من المرض بمراجعة مستشفيات في الإمارات وألمانيا وتايلاند.

شكراً «ما قصرتم»

ويعلق نايف عقاب على عودته القوية إلى منصات التتويج مع «بولينغ الإمارات»، بعدما نسج فصول قصة كفاح مضنٍ ضد المرض الغامض طوال 6 سنوات بقوله: «بداية، الشكر والحمد لله تعالى على أفضاله علينا في الصحة والعافية، ثم الشكر إلى كل من وقف معي بصدق طوال فترة معاناتي القاسية مع المرض الغامض، اتحاد الإمارات للبولنيغ برئاسة النجم محمد خليفة القبيسي، وجميع أبناء لعبة البولينغ في الإمارات، والرياضيين في الدولة، وأهلي وأصدقائي، وجهة عملي في أدنوك، والمسؤولين في الشركة، أقول للجميع: شكراً، ما قصرتم أبداً».

دعم الرياضيين

ويضيف قائلاً: «بكل ثقة، كنت أتوقع العودة إلى حارات لعبتي المفضلة، البولينغ رغم قساوة المرض وغموضه، بفضل الله تعالى، ووقفة المخلصين من أبناء «بولينغ الإمارات»«، ودعم الرياضيين في الدولة، شفيت من المرض الغامض بالتحدي وقوة الإرادة، وعدت إلى عملي، وإلى ممارسة البولينغ، وسعيد جداً بأن تقترن عودتي مع إنجاز منتخب الإمارات في الفوز بكأس بطولة العرب، وحصولي على 5 ميداليات متنوعة من أصل 6 ميداليات حصدتها مع زملائي».

إلهام الأجيال

جمال قاسم سلطان البنا، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، لفت إلى أن فرحته لا توصف بعودة نايف عقاب وبإنجاز «بولينغ الإمارات»، مشدداً على أنه ومنذ البداية، يثق بأن نايف سيعود، وقد عاد، مشدداً على أن نايف بات بطل قصة رياضية وإنسانية ملهمة لكل الأجيال.

ألقاب وميداليات

صلاح الجعيدي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولينغ، شدد على أن نايف عقاب، بات مثالاً للتحدي، ونموذجاً رياضياً وإنسانياً، منوهاً بأن تعرضه لمرض غامض، لم يفقد أهله ومحبيه، وأسرة «بولينغ الإمارات»، الثقة في إمكانية عودته مجدداً إلى المشاركة مع منتخب الإمارات، وتحقيق الألقاب والميداليات.

حكاية مثيرة

أحمد مراد، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للبولينغ، والزميل السابق لنايف مع المنتخب الوطني، ومن بين المقربين له خلال فترة تعرضه للمرض الغامض، أشار إلى أن نايف صار قدوة للكبار والصغار، بعدما كتب بكل تحدٍ وإصرار، فصول حكاية مثيرة لكل الرياضيين.

بروفايل

الاسم: نايف عقاب

العمر: 42 عاماً

الرياضة: البولينغ

البداية: 1995

الإصابة: 2016

العودة: 2022

الإنجازات

• برونزية الفرق في بطولة العالم في ماليزيا 2002

• ذهبية بطولة الكويت الدولية المفتوحة 2004

• ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي في دورة الألعاب الآسيوية للصالات في الصين 2005

• ذهبية «الماسترز» في بطولة العرب بدبي 2005

• فضية الزوجي وفضية المجموع العام في أسياد الدوحة 2006

• ذهبية الفردي وذهبية الزوجي وذهبية الفرق في دورة الألعاب الآسيوية للصالات في فيتنام 2009

• ذهبية «الماسترز» في بطولة الخليج العربي في البحرين 2014

• ثالث أفضل لاعب في التصنيف العالمي بتايلند 2014

• ذهبية المجموع العام وذهبية الثلاثي في بطولة الخليج العربي بدبي 2016

• ذهبية الثلاثي وذهبية الفرق وذهبية المجموع العام وفضية الزوجي وفضية «الماسترز» في بطولة العرب في مصر 2022

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