مبارزة الفجيرة تهدي الإمارات ذهبية غرب آسيا

المصدر: الفجيرة - البيان

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نالت لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي ذهبية بطولة غرب آسيا، والتي تقام حالياً بالعاصمة الأردنية عمّان، وجاء فوز البطلة في سلاح الفلوريه للأعمار تحت 15 سنة بعد منافسة قوية مع اللاعبات المشاركات في البطولة.

وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية لأسرة المبارزة في الإمارات وأسرة النادي الفوز بالميدالية الدولية وللجهازين الفني والإداري للعبة المبارزة، معبراً عن سعادته لكون البطولة تعتبر من البطولات الدولية القوية.

كما بارك الزيودي للجهازين الفني المدربة المصرية ماهيتاب وصفي والإداري للعبة المبارزة، ومعبراً عن سعادته لكون البطولة تعتبر من البطولات الدولية القوية.

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