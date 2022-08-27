مهرجان لـ«محو أمية» السباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم نادي تراث الإمارات في أبوظبي، فعاليات المهرجان المائي الصيفي لفريق السباحة بالنادي، بمشاركة 53 سباحاً من مستويات المبتدئ والمتوسط والمتقدم والنخبة، الذين قدموا عرضاً للمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة التي نفذتها شعبة السباحة خلال ملتقى السمالية الصيفي 2022، حيث تنافسوا بإشراف مدربي الفريق محمد المدهون وعبد الكريم أسعد في الطفو، والسباحة الحرة، وسباحة التتابع، وقفزة الثقة للأطفال، وذلك في حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي النادي، وجمع من أولياء أمور السباحين.

وقال أحمد عبدالله الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في نادي تراث الإمارات، إن المهرجان الذي يقام في ختام دورة السباحة الصيفية التي انطلقت مع بداية ملتقى السمالية الصيفي 2022، يحقق عدة أهداف على رأسها محو أمية السباحة لحماية الأطفال من الغرق، وأضاف الحوسني أن من أهداف المهرجان أيضاً رفع روح المنافسة بين السباحين، ومنحهم الحافز للتطور، بالإضافة إلى أن المهرجان هو بطولة تنشيطية تعد أداة لقياس مستوى السباحين ووضع البرامج التدريبية المناسبة لهم في كل مرحلة.

من جهة أخرى، استدعى منتخب الإمارات للسباحة ستة من سباحي نادي تراث الإمارات للانضمام إلى المنتخب الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للسباحة التي تستضيفها مصر، والسباحون هم: أحمد محمد المرزوقي، محمد راشد الحمادي، سيف راشد الحمادي، محمد سليمان الحمادي، سلطان أحمد آل علي، حمدان أحمد آل علي.

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