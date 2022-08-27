«مبادلة العالمية للتنس» 16 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي منافسات النسخة الـ 14 من بطولة «مبادلة» العالمية للتنس خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر القادم.

وأعلنت شركة فلاش للترفيه عن انطلاق الدورة الـ14 من البطولة العالمية، والتي تشهد مشاركة 6 من أبرز لاعبي التنس في العالم و2 من أمهر اللاعبات للتنافس في سلسلة من المباريات الإقصائية على مدى 3 أيام في أبوظبي، إضافة لافتتاح ملعب جديد مميز خلال الأشهر المقبلة.

وأكد جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه أن بطولة مبادلة العالمية للتنس حققت شهرةً واسعة على مدى السنوات الماضية، وتطورت لتصبح واحدة من أبرز بطولات التنس على الأجندة الرياضية العالمية.

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: « فخورون برعاية النسخة الـ14 من البطولة؛ التي تلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على مساهماتنا في استضافة الأحداث الرياضية عالمية المستوى بأبوظبي، ونؤكد حرصنا على تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن. ونتطلع باهتمام كبير لنسخة جديدة من بطولة حافلة بالمتعة والإثارة والتشويق».

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