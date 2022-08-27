4 مباريات في ختام «صيفية اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يسدل الستار اليوم على منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية لفئتي «شباب وناشئي» كرة اليد بمشاركة أندية دبي الثلاثة «شباب الأهلي والنصر والوصل»، ونظمها مجلس دبي الرياضي واحتضنتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بالقلعة الصفراء بنادي الوصل، وتأتي هذه الدورة في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.

وتشهد الجولة الختامية للبطولة أربع مباريات تنطلق الأولى في العاشرة صباحاً وتجمع بين فريقي شباب الأهلي مع النصر وتعقبها في الحادية عشرة المباراة الثانية والختامية لفئة الناشئين وتجمع بين فريقي الوصل وشباب الأهلي.

وفي إطار منافسات فئة الشباب يلتقي في المباراة الأولى في الثانية عشرة ظهر اليوم فريق النصر مع الوصل وتعقبها في الواحدة المباراة الختامية الثانية لفئة الشباب وتجمع بين فريقي النصر وشباب الأهلي.

وكانت نتائج الجولة الثانية للبطولة بفئة الناشئين قد أسفرت عن فوز شباب الأهلي على الوصل 17 - 16 بعد ختام لقاء مثير بين الفريقين، وحقق بعدها في المباراة الثانية النصر فوزاً كبيراً على الوصل بنتيجة 19 - 11، وفي مباريات فئة الشباب واصل فريق شباب الأهلي مسيرته الناجحة بفوزه على النصر 23 - 12، وفي المباراة الثانية على الوصل 29 - 17.

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