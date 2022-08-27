«سلة الكراسي» يواصل تحضيرات المونديال

المصدر: دبي - البيان

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أنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة معسكره الإعدادي، في إطار الاستعدادات المكثفة والتحضير لخوض منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة بدبي.

وكانت فعاليات المعسكر الداخلي للفريق بدأت في 14 أغسطس الجاري بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وتحت قيادة المدير الفني عباس حسين اجاكوجاكي.

وحضر ختام المعسكر ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، الذي توجه بالشكر للمدير الفني ولاعبي منتخبنا الوطني على التفاني والجهد الوفير خلال المعسكر. ووجه المهيري بضرورة الاستفادة من خبرات اللاعبين القدامى مع الالتزام بخطة المدرب وتحقيق هدف توسيع قاعدة اللعبة ووضعها بعين الاعتبار.. معرباً عن فخره بجميع اللاعبين وثقته بهم وبقدرتهم على تحقيق إنجاز يليق برياضة أصحاب الهمم الإماراتية، مؤكداً ضرورة الالتزام بروح الفريق الواحد، موجهاً الشكر لجميع المشاركين بالمعسكر وناقلاً تحيات جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لهم.

مهارات

وقال عباس حسين إن المعسكر بدأ بعملية تقييم اللاعبين فنياً وبدنياً تخللتها تدريبات مكثفة لمدة 10 أيام لمعرفة القدرات والمهارات الفنية للاعبين بشكل فردي ومن ثم وضع برنامج لتنمية المهارات الفردية للاعبين وتركزت التدريبات على المهارات الأساسية كالتصويب والسير بالكرة والتمرير.

وعن التحضيرات لبطولة العالم، المقررة في نوفمبر المقبل في دبي، قال: إن البداية ستكون في سبتمبر المقبل خلال البطولة المحلية للأندية ويليها المعسكر الثاني للمنتخب. وأضاف: «في أكتوبر، سنجري مباراة ودية تحضيرية وسنحاول أن تكون مباراتان. سنقيم معسكر الإعداد النهائي للاعبين لإدخالهم أجواء البطولات والتركيز على المهارات الدفاعية والهجومية للفريق».

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