بطولة دبي المفتوحة للشطرنج تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة بمقره في منطقة الممزر مساء اليوم تدشين النسخة الثانية والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج بعد توقف دام عامين عن آخر نسخة بسبب تفشي جائحة كوفيد 19. وأكمل النادي استعداداته لتنظيم البطولة والتي تشهد سنوياً توافد العديد من اللاعبين من خارج الدولة بحثاً عن الألقاب الدولية ورفع المعدل التصنيفي.

ووجه النادي الدعوة لعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية الشطرنجية لحضور الحفل. وتستمر البطولة حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتضم البطولة عدداً من نخـبة اللاعبين في العالم واللاعبين الواعدين ، حيث تضم البطولة 35 أستاذاً دولياً كبيراً و32 أستاذاً دولياً و31 أستاذ اتحاد دولي و5 أساتذة مرشحين. بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية، وأستاذة مرشحة.

يتصدر الترتيب الابتدائي للبطولة الروسي ألكسندر بريدكي يليه الهندي أرجون إريقيسي المتوج قبل أيام ببطولة الأساتذة في مهرجان أبوظبي للشطرنج، كما يشارك في البطولة لاعبان اثنان من المتوجين السابقين بالبطولة وهما الأرميني المخضرم فلاديمير أكوبيان الفائز بالنسخة الأولى في عام 1999 والهندي زبيجيت غوبتا الفائز ببطولة 2011.

مشاركة عربية

ومن الدول العربية يشارك الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب في 2007 وصاحب المسيرة الشطرنجية الحافلة على المستوى العربي والأفريقي، ويشارك الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي والأستاذ الدولي القطري حسين عزيز والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير. ويشارك أيضاً لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي الأستاذ الدولي المهندس سعيد إسحاق والأستاذ الدولي عمران الحوسني.

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