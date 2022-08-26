شرطة دبي تختتم فعالياتها في «المعسكرات الصيفية» لنادي الوصل

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات مبادرتها «المعسكرات الصيفية»، في نادي الوصل، التي استمرت لمدة 4 أيام، والهادفة إلى توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان استمتاعهم في أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم مع الأسر وأصحاب الهمم.

وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية وإدارة التفتيش الأمني ومبادرتي «الروح الإيجابية» و«التزامكم سعادة»، حقيبة توعية وتثقيف تتلاءم مع المستوى العمري والمعرفي للاعبين الصغار البالغ عددهم 250 لاعباً، وتجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتعزز بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.

وتهدف أنشطة مبادرة «التزامكم سعادة» التي تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، في عامها السادس على التوالي، إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، إلى جانب تعريف الناشئة وتوعيتهم بالاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع أطراف اللعبة.

كما هدفت المبادرة إلى تعزيز مبادئ اللعب النظيف ومبدأ الروح الرياضية، وتعزيز التواصل الاجتماعي مع كل فئات المجتمع، والعمل على إسعاده بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي في إشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة في رفع الثقافة الأمنية والمجتمعية.

وتضمنت المبادرة فعاليات وأنشطة رياضية وتوعية وترفيه، وعروض الكلاب البوليسية والدوريات الأمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

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