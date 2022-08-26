خطوبة نجمة التنس التشيكية كفيتوفا

المصدر: البيان

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أعلنت لاعبة التنس التشيكية بترا كفيتوفا، خطوبتها من مدربها ومواطنها ييري فانييك أول أمس الأربعاء، ونشرت صورة وهي تضع خاتم الخطوبة في يدها.

وكتبت المصنفة 21 عالميا البالغة من العمر 32 عاما في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "أخبار سعيدة أردنا مشاركتها معكم يا رفاق (...) لقد قلت نعم في مكاني الخاص".

وأرفقت كفيتوفا تغريدتها بصورة مع خطيبها في نادي عموم إنجلترا، حيث تقام بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي تحمل كفيتوفا لقبين فيها (2011 و2014).

وكانت كفيتوفا قد عينت فانييك (44 عاما) مدربا لها في العام 2016. ولدى فانيك ولدان من زواجه السابق، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت كفيتوفا خسرت أمام الفرنسية كارولين غارسيا في نهائي دورة سينسيناتي للألف نقطة الأسبوع الماضي، وهي آخر المسابقات الاستعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

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