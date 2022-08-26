منتخب الدراجات يشارك في «آسيوية المضمار»

المصدر: دبي - البيان

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غادر منتخب الدراجات إلى تايلاند للمشاركة في كأس آسيا للمضمار والتي تقام خلال الفترة من اليوم 26 أغسطس إلى 30 منه، على أن يعود المنتخب يوم 31 عقب إنهاء المشاركة. وضم وفد منتخبنا الوطني للدراجات يوسف ميرزا، قائد الفريق، وأحمد المنصوري، سيف معيوف، خالد معيوف، وفني الدراجات أحمد معيوف.

وتأتي المشاركة عقب إنجاز منتخبنا الوطني للدراجات في دورة التضامن الإسلامي في قونية التركية، والتي شهدت إحراز 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين وفضية، حيث تبحث كتيبة منتخبنا الوطني عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الموسم.

وأكد قائد منتخبنا الوطني يوسف ميرزا، استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة، ومواصلة الإنجازات، حيث يهدف المنتخب إلى المنافسة في سباقات البطولة والتي شهدت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الآسيوي أو العربي والخليجي.

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