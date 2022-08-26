«دي بي ورلد» تطلق جولة إلكترونية عالمية للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد، عن إطلاق مسابقة إلكترونية جديدة لرياضة الغولف لجميع اللاعبين حول العالم بداية من 31 أغسطس الجاري، وتنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون النهائي في دبي في 16 نوفمبر المقبل.

وتنطلق الجولة بالمرحلة الأولى في توب غولف الجولة العالمية للغولف، بالفترة من 31 أغسطس حتى 16 أكتوبر، وستكون المرحلة الثانية التي يتأهل لها أفضل 128 لاعباً لخوض تصفيات تمتد لأربعة أيام من 20 إلى 23 أكتوبر، بواقع 8 تصفيات يضم كل منها 16 لاعباً، ثم تأتي المرحلة الثالثة الإقصائية في 24 أكتوبر، التي يخوض فيها اللاعبون جولة واحدة لتحديد آخر أربعة لاعبين يتأهلون للنهائي العالمي، فيما يقام النهائي العالمي بمنافسات مباشرة بين اللاعبين في 16 نوفمبر المقبل في جناح دي بي ورلد في مدينة إكسبو دبي، كأبرز الفعاليات المصاحبة لأسبوع بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً في العالم.

والمسابقة هي أحدث تعاون بين مجموعة الجولة الأوروبية وتوب غولف للترفيه ودريم هايك للألعاب الرياضية الإلكترونية، وسبق في عام 2020، تضافر جهود هذه المنظمات لإطلاق الجولة الإلكترونية الأوروبية للغولف على منصة الغولف العالمية، التي شهدت أكثر من 750 ألف مشاركة وخمسة ملايين جولة لعب على مدار موسمين، وستعرض ملابس جديدة تحمل علامة الجولة العالمية الإلكترونية لدي بي ورلد في متجرها خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 30 نوفمبر.

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