لاعبات رجبي الإمارات.. فتيات من ذهب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تحظى رياضة الرجبي للسيدات باهتمام ودعم وتشجيع اتحاد الإمارات للرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات، وخلال فترة وجيزة تم تحقيق العديد من الإنجازات منها الفوز بلقب البطولة الآسيوية تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي والتي أقيمت بمدينة طشقند في أوزبكستان، والفوز ببرونزية البطولة العربية التي أقيمت في مصر وتونس والبرونزية في بطولة آسيا التي أجريت منافساتها في إندونيسيا، مما يحفز ويزيد من حماس الفتيات التي يمارسن اللعبة لمستقبل أفضل.

كوادر مواطنة

كما يمنح اتحاد الرجبي الفرصة للقيادات المواطنة لتولي العمل والإشراف عليه خطوة لدعم الكوادر المواطنة، مثل فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة مشرفة اللعبة للفتيات بالاتحاد، والتي ترى أن انشغالها باللعبة وتطورها لا ينعكس بالسلب على حياتها، بل هناك تأثر إيجابي بكل المقاييس من خلال الخبرات والتجارب التي اكتسبتها من خلال إشرافها على العديد من البطولات والأحداث الرياضية، فمثل تلك الأحداث تصقل التجارب التي تنمي روح التحدي في شخصيتها، وقالت الحمد لله أجد كل الدعم والتشجيع من أسرتي مما زاد من حماس وتطلعاتي للارتقاء باللعبة خلال السنوات المقبلة.

قاعدة قوية

وخلال الفترة الماضية انضم لممارسة اللعبة العديد من الفتيات الموهوبات، ويسعى اتحاد الإمارات للرجبي على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة بين الفتيات، وهناك اتفاقيات تعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الأكاديميات الخاصة بمختف مدن الدولة، حتى أصبح عدد ممارسات اللعبة من الفتيات الآن ما يقارب من 5000 فتاه، ولا تزال المساعي مستمرة لزيادة العدد بما يخدم تكوين منتخبات قوية في مختلف الأعمار تحقق العديد من الإنجازات القارية التي تفخر بها الدولة، والمشاركة في مختلف المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

دعم أولياء الأمور

ولا ينسى اتحاد اللعبة توجيه الشكر والتقدير لأولياء أمور الفتيات على تشجيعهن لممارسة تلك الرياضة، والتي تعتبر مناسبة للفتيات، لكونها تعتمد على الذكاء والسرعة وإذا كان البعض يرى أنها لعبة عنيفة فهذا اعتقاد خاطئ فهي لعبة مثل كل الألعاب تعتمد على الجانب البدني والفني ونسبة تعرض اللاعبين للإصابة مثل نسبة ممارسة أي لعبة مثل الكرة وغيرها، وهناك دعوات مستمرة لحث الفتيات على الالتحاق برياضة الرجبي وتقديم كل الدعم والتشجيع لهن.

طموحات كبيرة

رغم كل الإنجازات التي تحققها فتيات الرجبي إلا أن الطموحات لا تزال كبيرة، فالفوز بالميداليات الذهبية هو طموح المرحلة المقبلة في مختلف البطولات القارية.

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