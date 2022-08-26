نادي دبي لأصحاب الهمم يكرّم المتطوعين

المصدر: دبي - البيان

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كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم 250 متطوعاً ومتطوعة تقديراً لمشاركاتهم وجهودهم التطوعية التي أسهموا بها في إنجاح النسخة السادسة للنشاط الصيفي.

وأثنى ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة على جميع المشاركين مبيناً أن التطوع نهج وسلوك تعلمناه من آبائنا وورثناه لـ «عيالنا» بفعل الخير ونفع الآخرين والاهتداء بديننا الحنيف واصفاً المتطوعين بـ «الأيقونة» معرباً عن اعتزازه بهذا العمل الجميل.

وأشار بالرقاد إلى أن قيادتنا الرشيدة ظلت تؤكد على ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مبيناً أن النادي ظل يحرص على توفير كل الطاقات التطوعية ليتسابق المتطوعون من أجل إبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي والنادي في جميع الأحداث العالمية والقارية والمحلية التي استضافها بكل فخر لتصل رسالته التطوعية كاملة إلى العالم.

وقال: إن مشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة في النشاط الصيفي مصدر فخرنا واعتزازنا فالتطوع منهج إماراتي وخاصة أن الوعى بأهميته كان دافعاً للجميع للتواجد في مثل هذه المبادرات المجتمعية المهمة.

من ناحيته قال ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي : إن الاعتزاز الذي رأيناه في عيون المتطوعين خلال 8 أسابيع من النشاط الصيفي وحرصهم على دورهم المجتمعي يؤكد نجاح تجاربهم التطوعية التي أضافت لهم الكثير من المكاسب. ووجهت فاطمة نصيب في كلمتها نيابة عن المتطوعين الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم . وقام ثاني جمعة بالرقاد وبرفقته فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد بالنادي بتكريم المتطوعين.

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