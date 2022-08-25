52 حكماً و3 مراقبين بدورة حكام اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بمشاركة 52 حكماً من الجنسين منهم 11 حكمة من الفتيات بمختلف الدرجات إلى جانب 3 مراقبين فنيين، تنطلق في الخامسة مساء اليوم دورة حكام كرة اليد التي تنظمها لجنة الحكام برئاسة العميد المتقاعد عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام، ويحتضن فعاليات الدورة مسرح الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيص، وتستمر الدورة لغاية يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر الجاري وتقام يومياً خلال الفترة المسائية من الخامسة ولغاية الثامنة مساءً ويحاضر فيها المحاضر والحكم الدولي ياسر سليم السكرتير الفني للجنة الحكام بالاتحاد.

وأكد عبد السلام ربيع المحيربي حرص اتحاد اللعبة ولجنة الحكام على إقامة هذه الدورة قبل بداية موسم كرة اليد الجديد 2022- 2023 والذي سينطلق مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وستشمل موضوعات الدورة مواد القانون وبعض النقاط الفنية وخاصة التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون اللعبة والتي سيتم تطبيقها خلال الموسم القادم على أرض الواقع خلال جميع مباريات الموسم ولكافة الفئات.

وثمن ربيع الدور الكبير والمهم الذي يقع على عاتق قضاة ملاعب كرة اليد وهم الشركاء الرئيسين في إنجاح الموسم رغم ما يصاحب اللعبة من إثارة وتحديات لخصوصيتها في سعي جميع الفرق لتحقيق افضل النتائج، ومختتماً حديثة بطلب المزيد من التعاون بين جميع الأجهزة الإدارية والفنية وحتى لاعبي الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد للوصول بالموسم لبر الأمان وتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً.

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