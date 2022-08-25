«دبي الرياضي» يطلق الدورة الصيفية للألعاب الجماعية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس دبي الرياضي منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية التي تتضمن ثلاث ألعاب جماعية هي الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، ويشارك فيها فرق من فئتي الشباب والناشئين، بمشاركة أندية دبي الأربعة هي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا.

وتشهد الدورة منافسات قوية في مختلف الألعاب حيث تقام اليوم 6 مباريات في بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، حيث يلتقي في الساعة 10 صباحًا فريق الوصل مع شباب الأهلي لفئتي الناشئين والشباب، وفي الساعة 11:15 صباحًا يلتقي فريق النصر مع فريق شباب الأهلي، وفي الساعة 12:30 يلتقي فريق النصر مع فريق الوصل.

وتقام منافسات بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل وتتواصل منافساتها حتى يوم الاثنين الذي تقام فيه مباراتان بين فريق شباب الأهلي وفريق النصر في الساعة 10 صباحًا، والمباراة الثانية بين الوصل وشباب الأهلي في الساعة 11 صباحًا.

وتقام منافسات بطولة الكرة الطائرة في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر وتتواصل منافساتها حتى يوم بعد غدٍ، ويلتقي في الساعة 10 صباح الأحد فريق النصر مع فريق شباب الأهلي، وفي الساعة 11 صباحًا يلتقي فريق الوصل مع فريق حتا، وتقام منافسات البطولات وفقًا للوائح المعمول بها في اتحاد كل لعبة مدرجة.

خطة

وتأتي هذه الدورة انطلاقًا من خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، وإعطاء الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً للفرق واللاعبين بالشكل الملائم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة حيث تتيح الدورة للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين من أجل التعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين من خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والناشئين إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي كونها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية وتعد أساسًا لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية.

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