دبي تستضيف نهائي "إلكترونية الجولف" نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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أعلنت جولة موانئ دبي العالمية " دي بي وورلد" للجولف تدشين مسابقة إلكترونية جديدة لرياضة الجولف، تنطلق فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تستضيف دبي النهائي في 16 نوفمبر المقبل.

وتفتح البطولة الجديدة باب المشاركة أمام جميع اللاعبين من كل أنحاء العالم بداية من 31 أغسطس الجاري.. و تقام بالتعاون مع لعبة الجولة العالمية الرائدة للجولف من "توب جولف" عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وبالشراكة مع "دريم هاك" للألعاب الإلكترونية الرياضية.

تضم النسخة الأولى لهذه الجولة الإلكترونية 4 مراحل تقام على ملعب "وولف كريك" للجولف في ولاية نيفادا الأمريكية على أن يقام النهائي الكبير بضيافة جناح موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" عالي التقنية في مدينة إكسبو دبي.

و تقام المرحلة الأولى بهذه الجولة من 31 أغسطس إلى 16 أكتوبر المقبل ثم تقام المرحلة الثانية، التي يتأهل لها أفضل 128 لاعبا، من 20 إلى 23 أكتوبر القادم على أن تقام المرحلة الثالثة الإقصائية في 24 أكتوبر، لتحديد 4 لاعبين يتأهلون للنهائي العالمي في دبي.

ويقام النهائي العالمي بمنافسات مباشرة بين هؤلاء اللاعبين في 16 نوفمبر المقبل في جناح "دي بي وورلد" بمدينة إكسبو دبي، كأبرز الفعاليات المصاحبة لأسبوع بطولة جولة "دي بي وورلد" الختامية للموسم، والتي تقام في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعبا في العالم.

تعد هذه المسابقة أحدث تعاون بين مجموعة الجولة الأوروبية و"توب جولف" للترفيه و"دريم هايك" للألعاب الرياضية الإلكترونية، وسبق في عام 2020، تضافر جهود هذه الجهات لإطلاق الجولة الإلكترونية الأوروبية للجولف على منصة الجولف العالمية والتي شهدت أكثر من 750 ألف مشاركة وخمسة ملايين جولة لعب على مدار موسمين.

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