20 مشاركاً في ورشة تطوير الطائرة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت ورش تطوير مدربي ولاعبي كرة الطائرة بأندية الشارقة نجاحاً واسعاً من خلال البرنامج الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الحالي بنادي الحمرية الثقافي الرياضي وبإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وقدم المحاضرات الخبير الفرنسي داميان بمشاركة الوليد بن محمد المشحوط خبير كرة الطائرة بالإدارة وبمشاركة 20 لاعباً متميزاً من لاعبي أندية الإمارة، وجاء المعسكر الداخلي ضمن برنامج تطوير المهارات لمدربي ولاعبي الألعاب الجماعية بأندية الإمارة والتي تضم أيضاً كرة اليد وكرة السلة.

وأشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بنجاح المعسكر الداخلي لمدربي ولاعبي أندية الإمارة، حيث اشتمل على محاضرات وورش عملية ونظرية من تقديم الخبير الفرنسي داميان بينيكس، وهو حاصل على شهادات التدريب الفرنسية والعالمية ومحاضر دولي منذ العام 1994 وتولى مسؤولية الإشراف على المعسكرات التدريبية لتطوير المهارات في العديد من الدول وله كتاب في تدريب لاعبي المراحل السنية للعبة ومدير فني للعديد من الأندية الفرنسية ومنتخبات الشباب السنية ومدير فني لتسع سنوات بالاتحاد الفرنسي مسؤولاً عن تكوين اللاعبين، حيث نتطلع جميعاً إلى خروج المشاركين في المعسكر الداخلي بالفوائد الكبيرة من هذه الورش التي تضمنها مما ينعكس بدوره على تطوير مستويات اللاعبين في أندية الإمارة وزيادة خبرة المدربين.

واختتم: مثل هذه البرامج التي تضم ورشاً نظرية وعملية تمثل جانباً إيجابياً كبيراً خصوصاً بمشاركة الخبراء الأجانب في مختلف الألعاب الجماعية ومن ضمنها كرة الطائرة، ونشكر المدربين واللاعبين المشاركين على الاهتمام والتفاعل في المعسكر الداخلي والسعي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا الصدد.

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