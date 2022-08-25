«دولي المواي تاي» يشيد بنجاح مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أشاد الاتحاد الدولي للمواي تاي خلال اجتماعاته التي عقدها عبر تقنية الفيديو على هامش بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين، والشباب التي اختتمت مؤخراً في العاصمة الماليزية كوالا لمبور بمشاركة حوالي 100 دولة من مختلف القارات، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للمواي تاي 2022، والتي استضافتها القاعة الكبرى بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، باعتبارها حدثاً بارزاً عكس عمق التعاون بين الدول الأعضاء خاصة الدول الآسيوية التي تمثل الذراع القارية للاتحاد الدولي للمواي تاي، والتي شكلت حضوراً متميزاً لفعاليات البطولة التي شهدت مشاركة 120 دولة من مختلف قارات العالم.

كما استعرض الاجتماع التقارير الفنية والإدارية والمالية للاتحاد خلال الفترة الماضية، والتصورات المقترحة للمرحلة المستقبلية، بجانب اعتماد التوقيتات الزمنية للبطولات الإقليمية والدولية، بما يسهم في طفرة اللعبة خلال دورة الاتحاد القادمة.

حضر الاجتماع طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي وكافة الأعضاء.

من جانبه، نقل طارق المهيري تحيات عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، لكافة الأعضاء على تفاعلهم مع أنشطة الاتحاد الآسيوي، مما أسهم في طفرة وتطور اللعبة التي بلغت دورة الألعاب الأولمبية اعتباراً من دورة باريس 2024.

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