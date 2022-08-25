ناصر المرزوقي يشارك في اجتماعات «آسيوي التنس»

المصدر: دبي - البيان

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شارك ناصر يوسف المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للتنس والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للتنس والتي أقيمت في بانكوك مؤخراً، بحث من خلاله أجندته للفترة المقبلة ومنها اعتماد إقامة بطولات جديدة للصغار تضاف إلى بطولاته الحالية ومنها أعمار تحت 14 و16 سنة والتحضير كذلك لاجتماع الجمعية العمومية المقبل للتنس الآسيوي، إضافة إلى مراجعة نتائج المنتخبات الآسيوية في كأس ديفيز وبطولات الناشئين وفيد كاب ومتابعتها ومناقشة طلب فلسطين بالانضمام للاتحاد الآسيوي للتنس.

من جانبه، قال المرزوقي: نتطلع في اتحاد التنس للانضمام في المستقبل القريب إلى برنامج الاتحاد الدولي لتطوير عمل الأكاديميات، وقد تم خلال الاجتماع بحث المكاسب الإيجابية التي يحققها البرنامج وسبل تطوير الأمور الفنية للمدربين واللاعبين من خلاله، وأضاف: كما تم عرض المقترحات والأفكار ذات الصلة بتعديل بعض من فقرات لوائح الاتحاد الآسيوي للتنس، وبحث السبل الرامية لزيادة عدد بطولات اللاعبين بالأعمار المبكرة بطولات الصغار وتطويرها لأهميتها في تطوير رياضة التنس.

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