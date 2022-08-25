دبي تُكمل استعداداتها لاستضافة بطولة كأس آسيا للكريكت 2022

المصدر: البيان

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تستعد دبي، المقر الرئيسي للمجلس الدولي للكريكت، لاستضافة بطولة كأس آسيا للكريكت 2022 والتي تقام منافساتها للمرة الثانية على التوالي على أرض دولة الإمارات في استاد دبي الدولي للكريكت، وملعب الشارقة للكريكت، بمشاركة ستة منتخبات خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 11 سبتمبر المقبل، حيث تستضيف دبي 10 مباريات من بما فيها المباراة المرتقبة بين الهند وباكستان والمقرر إقامتها الأحد 28 أغسطس الجاري، بينما تفتتح البطولة بين منتخبي سيرلانكا وأفغانستان السبت المقبل 27 أغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي الاستضافة في إطار المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، بامتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات.

وجهة مثالية

وقال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحًا في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة عززت من جاذبيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل ووجهة رائدة للرياضة والرياضيين من خلال ما تقدمة من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات إذ تمتلك دبي من المقومات التي تجعل منها الموقع الأنسب والوجهة المثالية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية".

وأضاف حارب: "اكتسبت دبي ثقة العالم كله في قدرتها على وإمكانياتها في التنظيم والاستضافة في وقت قياسي، حتى أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية من خلال استضافة وتنظيم أهم البطولات الرياضية العالمية ومن أبرزها كأس العالم للكريكت تي 20، والدوري الهندي للكريكت في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ويحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل الدعم التي تدعم نجاح البطولات الكبرى ذات الصدى العالمي إلى جانب هدفه الرئيس في تطوير القطاع الرياضي، ونحن حريصون على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة مما يلبي رغبات مختلف فئات المجتمع التي تعيش في دبي".

حدث رياضي كبير

ومن جانبه قال خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية: "سعداء باستضافة بطولة آسيا للكريكت 2022 التي تعد ثاني أكبر وأشهر بطولة كريكت في العالم والتي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة وتغطية إعلامية واسعة حيث يتم بثها إلى عدد كبير من الدول في مختلف القارات ويتابعها الملايين، ويستضيف استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي حيث أقيمت البطولة في دبي عام 2018 ولم يتم تنظيم البطولة في أي مكان آخر منذ ذلك الوقت، وهذا يؤكد أن دبي هي المكان الأفضل والأجدر لاستضافة هذا الحدث الكبير".

وأضاف الزرعوني: "تعد هذه البطولة تحضيرًا للمنتخبات الآسيوية لخوض منافسات كأس العالم العشرين، وتضم البطولة نخبة من أفضل منتخبات الكريكت في العالم بما فيهم منتخب الهند الفائز بلقب النسخة الماضية من البطولة والذي يسعى للحفاظ على اللقب في دبي".

تأمين

وحول الاستعدادات لاستضافة البطولة أكد العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بدخول الجماهير لمدرجات استاد دبي الدولي للكريكت، في المباراة الافتتاحية لبطولة آسيا للكريكت 2022 في نسختها 15 بين منتخبي سيرلانكا وأفغانستان، وفقاً لإجراءات محددة تجنباً للازدحام، وضماناً لسلامتهم واستمتاعهم بالأجواء الرياضية.

وأشار الفلاسي إلى التنسيق مع الشركاء من الشركات الأمنية المشاركة في تأمين الحدث وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات بدبي لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه في دبي، لا سيما أن البطولة تستقطب جماهير كبيرة من عشاق هذه الرياضة، وذلك من خلال خطة أمنية متكاملة كفيلة بتأمين الحدث داخل وخارج الملعب وأثناء تسيير الدوريات الأمنية، حرصاً على وصول الجماهير واللاعبين إلى الملعب بكل مرونة ويسر، والخروج ببطولة تعكس الصورة المشرفة لدبي ودولة الإمارات باعتبارها حاضنة لأهم الفعاليات والبطولات العالمية، بما تملكه من كفاءة واقتدار في تنظيم وتأمين الفعاليات الدولية.

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