غدا.. انطلاق بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية لطائرة السيدات بمشاركة 6 فرق

المصدر: وام

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تنطلق غدا الجمعة فعاليات النسخة الأولى من بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية لطائرة السيدات، والتي تقام بمشاركة 6 فرق تم توزيعها على مجموعتين.

تدشن البطولة منافساتها غداً بمباراتين على صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، حيث يلتقي فريق الشارقة لرياضة المرأة مع سلوى الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم معهما أيضا فريق البحرين البحريني، كما يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك مع نورة السعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم معهما أيضا فريق الوصل الإماراتي.

وأكدت نورة الحمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس اللجنة النسائية والمدرسية، أن طموحات الاتحاد كبيرة في تتويج أحد الأندية الإماراتية بلقب البطولة في نسختها الأولى، التي تقام فعالياتها من 26 إلى 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن الفرق الإماراتية الثلاثة المشاركة في البطولة استعدت جيدا لخوض المنافسة، في ظل متابعة من اتحاد الكرة الطائرة؛ نظرا لأن لاعبات الفرق الثلاث يمثلن القوام الرئيسي لتشكيلة منتخب الإمارات للسيدات.

واضافت أن اللاعبات انخرطن في فترة إعداد طويلة من الأسبوع الأخير في يوليو الماضي، بمعدل تدريب يومي مع أنديتهن، وتدريبين أسبوعين مع المنتخب، استعدادا للمشاركة في هذه البطولة، علاوة على إقامة معسكرات لكل فريق قبل انطلاق البطولة. وتطمح الفرق الثلاثة للمنافسة على اللقب واكتساب خبرة الاحتكاك مع فرق أخرى، ما يتسق مع سياسة الاتحاد بشأن الانفتاح والمشاركة في أكثر من بطولة على مستوى الأندية أو المنتخب بالنسبة للسيدات.

وأوضحت الحمر أن المتابعة الدقيقة للاعبات الفرق الثلاثة تؤكد على ارتفاع مستوياتهن خلال الفترة الأخيرة، ما يؤهلهن للفوز بلقب البطولة، التي تعد بمثابة نقطة انطلاق مشجعة لبطولة خليجية للسيدات في الكرة الطائرة، ومحفزة لمزيد من البطولات المجمعة على صعيد أكبر، وفي نفس الوقت تعزز من النجاحات المنتظرة لهذه البطولة مع إقامتها بشكل دوري كل عام.

و لفتت إلى انه رغم ارتفاع مستوى فرق الإمارات الثلاثة، لن تكون المنافسة سهلة في ظل وجود فرق يحدوها الأمل في المنافسة بقوة على لقب النسخة الأولى، خاصة فريقي سلوى الكويتي والبحرين البحريني صاحبي الخبرة في هذا النشاط، والحماس المصاحب لانطلاقة فريق نورة السعودي المؤسس حديثاً والساعي لإثبات وجوده.

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