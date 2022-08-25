«دبي الدولي للرياضات البحرية» جاهز لانطلاقة الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس الاجتماع التنسيقي المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والجهات المعنية. وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع والوقوف على جاهزية المنشآت الرياضية في الأندية الرياضية في دبي، استعداداً لتأمين مختلف الفعاليات المرتقبة خلال الموسم الجديد 2022 - 2023، وكذلك بحث كل الترتيبات الخاصة والجهود المشتركة لإنجاح الفعاليات والتي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر وحتى شهر مايو المقبلين.

مشاركة

شارك في الاجتماع بمقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الملازم أول خليفة دلموك المهيري ممثلاً لشرطة دبي، والملازم أول تامر حسن «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية»، والملازم طارق حسين عبيد «إدارة التوعية الأمنية» وعبيد طارش العصيمي «اللجنة الدائمة لتنفيذ القانون» ومحمد أحمد حسن «إدارة الطوارئ».

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