الفجيرة تستضيف دورة تحكيم «الجودو» 3 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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حدد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، 3 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة موسم الجودو الجديد في ضوء توصيات اللجنة الفنية التي اعتمدها محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضمن أجندة الاتحاد للموسم الرياضي 2022 - 2023. ويدشن الاتحاد فعاليات الموسم الجديد بدورة التحكيم للجودو في 3 و4 سبتمبر المقبل في ضيافة الفجيرة، فيما يبدأ نشاط الاتحاد الميداني بمسابقة كأس الاتحاد للجودو لفئتي البراعم والشباب في 17 منه بالشارقة.

كما يشهد 24 سبتمبر انعقاد دورة الإسعاف التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الجهات الطبية بالشارقة بمشاركة لاعب وإداري ومدرب للجودو على مستوى الأندية، قبل أن يتوقف نشاط الجودو استعداداً لاستضافة بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل في أبوظبي.

كما يستأنف نشاط الجودو في 12 نوفمبر المقبل بإقامة بطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة للجودو في أبوظبي، في حين، تستضيف مدينة خورفكان بطولة اليوم الوطني للجودو في 26 منه، وذلك لفئات البراعم والناشئين والرجال.

وفي 24 ديسمبر، يقام المعسكر التدريبي السنوي لناشئ وشباب الجودو استثمارا للعطلة المدرسية، وتليه في 28 يناير 2023 بطولة الكاتا للرجال ومهرجان الصغار للناشئين والشباب في ضيافة الشارقة. وفي اليوم نفسه، تقام دورة الكاتا للاعبين والمدربين بالفجيرة، فيما يشهد الرابع من فبراير القادم فحص الأحزمة الدوري للترقية للاعبين والمدربين بالفجيرة.

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