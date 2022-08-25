تجمع داخلي لسيدات طائرة الوصل استعداداً لـ«الخليجية»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل لاعبات فريق الوصل لكرة الطائرة تحضيراتهن اليومية ضمن التجمع الداخلي الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية للسيدات، والتي تقام في أبوظبي على صالة جوجيتسو أرينا، خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس الجاري. وتشارك في البطولة 6 أندية خليجية تمثل دول (الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية).

ويفتتح فريق سيدات الوصل أولى مبارياته في البطولة الخليجية السبت المقبل، بمواجهة نورة السعودي، عند الساعة السادسة مساء، على أن يلاقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المواجهة الثانية مساء الأحد في التوقيت نفسه.

وبدورها، أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مشرفة الألعاب النسائية في نادي الوصل، أن التحضيرات للمشاركة في البطولة الخليجية جاءت وفقاً للبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، بحيث دخل الفريق في تجمع داخلي مؤخراً يستمر حتى موعد انطلاق البطولة خاض خلاله عدداً من المباريات الودية لرفع الجاهزية وزيادة معدل الانسجام بين اللاعبات خصوصاً وأن المشاركة في البطولة مقتصرة على اللاعبات المواطنات فقط، ويمنع مشاركة اللاعبات المحترفات الأجانب، وذلك بناء على اللائحة التنظيمية الخاصة بالبطولة.

وأضافت، لدينا أهداف عديدة من المشاركة في البطولة الخليجية على رأسها المنافسة على لقب البطولة، وتجهيز لاعبات المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية لا سيما وأن هناك 6 لاعبات أساسيات في المنتخب من فريق الوصل، وكذلك تعتبر البطولة بمثابة إعداد جيد لفريق الوصل قبل انطلاق الموسم المحلي والخارجي.

من جانبها، قالت إداري فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة ابتسام عبيد: «الاستقرار الإداري والفني انعكسا على طائرة سيدات الوصل، ونسعى للاستفادة من عاملي الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة».

طموح

أكدت إداري فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة ابتسام عبيد، أن طموحات الفريق في الموسم الجديد استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسمين، حيث احتل الموسم المنصرم الوصيف، بينما جاء ترتيبه في الموسم قبل الماضي ثالثاً.

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