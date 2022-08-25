«فريق الإمارات لفورمولا المستقبل» يشارك في مونديال ألمانيا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن مشاركة فريق الإمارات لفورمولا المستقبل على مستوى الناشئين في بطولة العالم وأوروبا للزوارق السريعة، والتي تقام في ألمانيا بمشاركة 12 دولة، وذلك خلال الفترة من 31 الجاري وحتى 4 سبتمبر المقبل، ويعتبر فريق الإمارات المكون من 11 سائقاً من مختلف الأعمار، حيث يشارك الفريق في معظم فئات البطولة، هو الفريق العربي الوحيد المشارك في الحدث العالمي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بفندق نوفوتيل الفجيرة بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، والجهاز الفني لفريق فورمولا المستقبل بالنادي، إلى جانب اللاعبين المشاركين في الحدث.

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