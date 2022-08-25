«الوثبة للدراجات» رحلة إلى قمة استيلفيو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خاض فريق الوثبة المجتمعي للدراجات، تجربة تدريبية جديدة صعد خلالها إلى قمة جبل استيلفيو في إيطاليا بمشاركة الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة.

ونجح الفريق في الصعود إلى قمة الجبل في إيطاليا لمسافة 21 كلم، كما شارك في التدريب محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات، والنخيرة الخييلي مدير نادي أبوظبي للدراجات، وسليمان الحمادي مدير فريق الوثبة المجتمعي، وسلطان الخنجي وعبدالعزيز الغيص.

ويحرص فريق الوثبة وأعضاء الفريق على إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز قيم الإخاء والتسامح والمحبة وتبني استراتيجية «الرياضة أسلوب حياة».

ويعتبر جبل استيلفيو من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة التي تبهر محبي الطبيعة في كل مكان في العالم، وتتميز جبال الألب على وجه الخصوص بالعديد من المناظر الرائعة، ومن تلك المناظر الطبيعية الأكثر شهرة في جبال الألب هو ممر استيلفيو الواقع في إيطاليا، والذي يعتبر ثاني ممر في جبال الألب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز