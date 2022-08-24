الأخضر السعودي يعمق جراح الأحمر الإماراتي ويتأهل للعالمية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تلقى منتخب الإمارات الخسارة الرابعة أمام نظيرة المنتخب السعودي بنتيجة 37/27 خلال مباراة الفريقين الرابعة قبل الأخيرة في الدور الأول للبطولة الأسيوية التاسعة لناشئي اليد والتي تحتضنها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أغسطس الجاري، وتقام منافساتها البطولة على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، وتشهد مشاركة 11 منتخباً أسيوياً يتطلعون للتتويج باللقب القاري والتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2023 في كرواتيا.

وسيلتقي منتخبنا الجمعة في الثانية عشر ظهراً مع المنتخب العراقي في خامس ونهائي جولات الفريقين في الدور التمهيدي للبطولة.

وجاءت بداية المباراة متكافئة لدرجة كبيرة لعباً ونتيجة 11/10 للأخضر السعودي في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، ويقود بعدها الأخضر السعودي الشوط الأول لنهايته 20/13.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني حيث عزز المنتخب السعودي التقدم بتوسيع الفارق ووصلت النتيجة بمنتصف الشوط 29/19، وحافظ الأخضر على فارق الأهداف لنهاية المباراة محققاً الفوز الرابع على التوالي رافعاً رصيده إلى 8 نقاط متصدراً مع المنتخب الياباني مجموعته الثانية، مع حجز مقعديهما لبطولة العالم 2023 في كرواتيا.

ويذكر أن لاعب منتخبنا سعيد خلفان أحرز 13 هدفاً أي نصف أهداف فريقه، وعقب المباراة قام محمد حسن السويدي عضو اتحاد اليد الإماراتي الأسبق بتسليم كأس أحسن لاعب للسعودي على تريك.

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