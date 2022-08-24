"الياباني" إلى "العالمية" عقب فوزه على "الإماراتي" بـ "آسيوية اليد"

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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مني منتخبنا الوطني للناشئين بخسارة ثالثة على التوالي في إطار منافسات البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد المقامة بمملكة البحرين بمشاركة 11 منتخباً من القارة الآسيوية، وجاءت الخسارة الثالثة من المنتخب الياباني بنتيجة 18-35.

وجاءت بداية المباراة لصالح المنتخب الياباني، الذي وسع الفارق إلي 5 أهداف عند بداية الشوط، ليرجع منتخبنا إلى المباراة ويقلص الفارق إلى 3 أهداف وعند منتصف الشوط الى هدفين، ويستغل المنتخب الياباني وقوع لاعبينا في أخطاء بدائية من جهة وقلة التدخلات للجهاز الفني في التعامل مع المباراة في تلك الفترة ليوسع الياباني الفارق وينهي الشوط الأول بأريحية بفارق 11 هدف وبنتيجة 21-10.

وفي الشوط الثاني اكتفي منتخبنا بأحراز 8 أهداف فقط بمتوسط هدف كل 3 دقائق، وكانت السيطرة للمنتخب الياباني عن طريق الهجوم الخاطف والتكوينات الهجومية والتي لم يستطع دفاع منتخبنا التصدي لها، ولولا يقظة حارس منتخبنا خالد خليل لكانت الهزيمة أثقل من ذلك. وبسهولة أنهى المنتخب الياباني المباراة بفوزه بنتيجة 35-18 ليؤكد صعوده الى كأس العالم كرواتيا 2023، واكتفى منتخبنا بالمشاهدة على ابداع الآخرين.

وسيلتقي منتخبنا اليوم الأربعاء في السادسة مساءً مع نظيرة المنتخب السعودي في رابع جولات الفريقين قبل الاخيرة بالدور الأول.

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