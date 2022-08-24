استقبال بالورود لشباب المواي تاي بعد إنجاز «المونديال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حظيت بعثة منتخبنا لشباب المواي تاي (تحت 17 عاماً) باستقبال حافل بالورود لدى عودتها من ماليزيا بعد تحقيق إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات خلال مشاركة الفريق الأولى في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب في ماليزيا، وحصده 15 ميدالية ملونة (3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات).

وتقدم مستقبلي البعثة بمطار أبوظبي الدولي كل من طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA) والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الآسيوي منتخب شباب الإمارات للمواي تاي، مشيداً بحصاد الفريق .

وأكد أن ما تحقق من نتائج يعد إنجازاً، مقارنة بعمر الاتحاد الوليد، وجدد التأكيد على أن منتخب الشباب جدير بالرعاية خلال المرحلة المقبلة من خلال رؤية مستقبلية ترجمة لدعم القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.

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