3000 مشارك يومياً في «عالم دبي للرياضة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي للعام الثاني عشر على التوالي، استقطاب آلاف الرياضيين والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين يستفيدون من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف.

ويستقطب «عالم دبي للرياضة» أكثر من 3000 مشارك يومياً في العطلات، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بكل الأنشطة التي تنظم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، حيث يضم هذا الحدث الأكبر من نوعه 42 ملعباً مختلفاً تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 4 و5 و6 داخل مركز دبي التجاري العالمي، بما فيها 18 ملعباً للريشة الطائرة، و3 ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤهلة من خمسة لاعبين و3 ملاعب للفرق المؤلفة من سبعة لاعبين.

وتجول سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضي بالمجلس، في ملاعب عالم دبي للرياضة، والتقوا بالمشاركين واستمعوا إلى شرح من المدربين ومسؤولي الأكاديميات عن أعداد المشاركين وفترات التدريب.

خيارات

ويضم «عالم دبي للرياضة» مساحات مخصصة لعشاق رياضة الكريكت المزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها، كما يقدم ملعبين للبادل تنس التي تعتبر من أسرع الرياضات نمواً ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس إلى جانب 8 ملاعب لكرة الطاولة، وتشمل المرافق أيضاً ملعبين للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب لكرة السلة، مما يضمن لمختلف فئات المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.

ويرسخ عالم دبي للرياضة مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية، والذي أصبح ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، ومكاناً للتنافس الرياضي الجميل والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، حيث يقدم مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأكاديميات الرياضية الرائدة، كما يقدم للعالم النموذج على رؤية دبي ونهجها الراسخ في توفير نمط حياة رياضية نشيطة وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع، ويثبت التزامنا التام بالمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز