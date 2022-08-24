كيفر يدخل قائمة «توب 50» لـ «ختامي دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انضم الألماني ماكسيميليان كيفر إلى أفضل خمسين لاعباً هذا الموسم (توب 50) في جولة دي بي وورلد للغولف واقترب من المشاركة في البطولة الختامية للموسم التي ستقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل في الحدث الأكبر من نوعه في عالم رياضة الغولف.

وبفضل تتويجه بلقب بطولة دي أند دي التشيكية ماسترز، حصد كيفر 460 نقطة ليتقدم 65 خطوة من المركز 97 إلى المركز 32 بحسب تصنيف جولة دي بي وورلد الصادر هذا الأسبوع.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار أمريكي.

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