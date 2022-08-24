تحدي سبينس دبي للدراجات 19 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق النسخة الـ 13 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 على مسار يمتد 92 كيلومتراً، وأكد منظمو الحدث الرياضي المرتقب عن انطلاق الجولة التحضيرية الأولى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022.

وكان تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2022 قد أدرج ضمن الروزنامة الرسمية لسباقات سلسلة غران فوندو العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويعود الحدث في موسم 2023 مجدداً إلى أجندة هذه البطولة العالمية موفراً للمشاركين فرصة التأهل لخوض النهائيات العالمية لهذه السلسلة التي تستضيفها مدينة غلاسكو في إسكتلندا أغسطس 2023.

استقطب تحدي العام السابق أكثر من 2000 مشارك، وشهد تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية منذ تأسيس السباق. ويتطلع المنظمون والمتسابقون على حد سواء إلى موسم شامل ومتميز من السباقات التحضيرية للوصول إلى السباق الرئيسي على مسار يمتد 92 كيلومتراً في شهر فبراير 2023.

تحضير

وتنطلق قبل السباقات جولات تحضيرية، أولها لمسافة 35 كلم يوم 25 سبتمبر المقبل، وستكون الجولة التحضيرية الثانية لمسافة 45 كلم في الـ 30 من أكتوبر المقبل، أما الجولة التحضيرية الثالثة فستكون لمسافة 65 كلم، في الـ 20 من نوفمبر، وستكون الجولة التحضيرية الرابعة لمسافة 85 كلم هي الأولى في السنة الجديدة حيث تنطلق يوم 22 يناير 2023.

وسيجري السباق الرئيسي لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية 2023 لمسافة 92 كلم، في 19 فبراير 2023، وفي اليوم نفسه سيجري، سباق آوت رايد 38 - 40 كلم التابع للتحدي.

وتشهد نسخة السباق الجديدة، عودة برنامج Learn To Ride ليوفر حصصاً تدريبية أسبوعية في مضمار القدرة للدراجات في دبي.

90

تفتح الحصص التدريبية، التي تبلغ مدة كل منها 90 دقيقة، باب المشاركة أمام جميع فئات الدراجين من مختلف الأعمار والمستويات، وتتيح لهواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية المبتدئين إمكانية تعزيز المهارات الأساسية في السباق تحت إشراف نخبة من الخبراء في المجال، مع التركيز على أساسيات الركوب على الطريق والتدريب على السلامة، لضمان حصول المبتدئين أيضاً على المعرفة والمهارات اللازمة لخوض غمار التحدي.

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