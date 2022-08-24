«عجمان للبادل تنس» تنطلق اليوم

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق الدورة الثانية من «بطولة عجمان للبادل تنس» بداية من اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل.

تقام البطولة في ملاعب بادل سكوير، وبادل لونج، وجو بادل،، وتشمل البطولة ست فئات وهي، فئتا C وD رجال مفتوح، وفئة C سيدات مفتوح، وفئة المخضرمين (فوق 40 عاماً)، وفئة الأب والابن، وفئة المبتدئين، حيث سيتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، ويتوقع مشاركة أكثر من 400 لاعب في هذه النسخة.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، إنّ تنظيم «بطولة عجمان للبادل تنس» تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لسياحة عجمان وتحفيز تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الهدف الأول للفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظّمها الدائرة هو إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، حيث يشهد المناخ الرياضي في إمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو الأحداث الرياضية السنوية المقامة فيها.

وتقام البطولة بمشاركة ورعاية العديد من الجهات التي تشمل الراعي الإعلامي قناة دبي الرياضية، والمستشفى السعودي الألماني بعجمان، وشركة ثري دبليو للرعاية الطبية، ورايات للدعاية والنشر، ومجموعة صيدليات مكة، وهيد بادل، ولافيش للعطور، ومياه غلفا، وشركة بي إس تي في لكبسولات الطاقة.

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