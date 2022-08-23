«دورة الحكام» تدشن موسم المصارعة 10 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي أجندة الموسم الرياضي 2022 - 2023 لأنشطة المصارعة، والتي تبدأ فعالياتها بإقامة دورة حكام المصارعة في 10 سبتمبر المقبل في ضيافة الفجيرة.

وتتضمن الأجندة مصارعة الصالات والمصارعة الشاطئية، وذلك ضمن برنامج الموسم الجديد الذي يبدأ ببطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة في 24 سبتمبر المقبل في ضيافة الشارقة، وذلك لفئتي الأشبال والناشئين، وتعقبها في أول أكتوبر بطولة كأس الاتحاد للمصارعة للأشبال والشباب بالشارقة، وفي 19 نوفمبر المقبل، تقام بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين للمصارعة بالشارقة.

ويشهد يوم 14 يناير 2023 مهرجان براعم المصارعة بالشارقة، فيما ينطلق في 28 من الشهر نفسه دوري فردي المصارعة للناشئين في ضيافة الشارقة أيضاً، وتستضيف الفجيرة بطولة الإمارات للمصارعة للأشبال والشباب في 18 فبراير.

وتقام بطولة الإمارات لناشئي المصارعة في 11 مارس بالشارقة، فيما تحدد الأول من أبريل 2023 موعداً للدورة الرمضانية للمصارعة لفئتي الناشئين والشباب بالفجيرة، وسيكون مسك ختام موسم المصارعة بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمصارعة يوم 13 مايو بالشارقة.

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي اللجنة الفنية للمصارعة على ضرورة الإعداد الجيد للموسم الجديد بما يسهم في اتساع قاعدة المشاركة ومنح الأجهزة الفنية مساحة كافية لاختيار مواهب اللعبة لدعم المنتخبات الوطنية.

وجدد رئيس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو شكره لكل الأندية على تعاونها الجاد بالمشاركة، وباستضافة مسابقات الاتحاد حتى اكتمال منشآت الاتحاد الجديدة بمنطقة بني ياس شرق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز