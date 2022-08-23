تطبيق «يور فيتنس كوتش» يدعم القطاع الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «يور فيتنس كوتش» الرائدة في تقنيات اللياقة البدنية التابعة لشركة «أوبشن ون وورلد» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق تطبيق «يور فتنس كوتش»؛ ليكون إحدى كبرى المنصات العالمية التقنية للياقة البدنية وأكثرها شمولاً والذي يهدف إلى دعم القطاع الرياضي في الدولة وجعلها الأكثر نشاطاً في العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في فندق جميرا كريك سايد، بحضور سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعدد من الشخصيات الحكومية المهمة، وفريق الإدارة التنفيذية للشركة المنتجة للتطبيق وعدد من الشخصيات المرموقة في مجال الرياضة واللياقة البدنية، وممثلين عن وسائل الإعلام.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تتبع نشاطهم البدني، واستخدام العديد من الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية، والمشاركة في حصص التمارين الجماعية، والحصول على مدرب شخصي معتمد، واتباع برنامج تدريبي داخل التطبيق مصمم من قبل خبراء اللياقة البدنية، وكسب مكافآت عن نشاطهم، كما يُمَكِّن الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية من الوصول إلى جمهور أكبر لترويج ما تقدمه من مرافق وخدمات. أما بالنسبة إلى أعضاء الصالات الرياضية والجمهور العام، فإن التطبيق يتيح لهم تجربة العديد من الصالات الرياضية وأندية اللياقة البدنية المختلفة من دون الالتزام بعقد طويل الأجل مع منشأة واحدة. ويتوافر التطبيق على متجر تطبيقات أبل، وسيوفر قريباً على متجر تطبيقات جوجل بلاي.

وقال يوهان دو بليسيس، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنتجة: نفتخر اليوم بتحقيق تحول غير مسبوق في مجال اللياقة البدنية بالربط بين قطاعاته المختلفة، عبر تقنيات متقدمة.

من جهته، قال سوجوي تشيريان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبشن ون وورلد، والشريك المؤسس والمدير الإداري للشركة المنتجة للتطبيق: يستخدم التطبيق مجموعة من التقنيات المتطورة والمترابطة والتي تمكّن المستخدمين من تتبُّع نشاطهم والحصول على مكافآت وهي عبارة عن نقاط تُحدَّد حسب عدد الخطوات التي يقطعونها والتمارين التي يؤدونها.

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