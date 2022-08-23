شرطة دبي تشارك في فعاليات «المعسكرات الصيفية» في نادي الوصل

المصدر: دبي - البيان

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تواصل القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية مشاركتها في فعاليات مبادرة «المعسكرات الصيفية»، في نادي الوصل، وتستمر المبادرة 4 أيام، بهدف توفير النشاط الرياضي للأطفال ضمن إطار توعوي.

وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية وإدارة التفتيش الأمني ومبادرتي «الروح الإيجابية» و«التزامكم سعادة»، صممت حقيبة توعية وتثقيف تتلاءم مع المستوى العمري والمعرفي للاعبين الصغار البالغ عددهم 250 لاعباً، تجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتعزز بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، منسق مبادرة «التزامكم سعادة»، إن المبادرة تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، في عامها الخامس على التوالي، وتهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن المشاركة تأتي بهدف تعريف الناشئة وتوعيتهم بالاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع أطراف اللعبة.



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وأشار إلى حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، مؤكداً أن «التزامكم سعادة» امتداد لجهود وزارة الداخلية التي تدعو إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التعصب، والتنافس الشريف خلال التشجيع في المباريات، مشيراً إلى أن المبادرة منذ إطلاقها قبل العام 2017، حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

من جهتها أوضحت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي مع كل فئات المجتمع، والعمل على إسعاده بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي ضمن دورها الشمولي، وإشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة في رفع الثقافة الأمنية والمجتمعية بين الجميع في بوتقة واحدة، مضيفة إن المعسكر يتضمن فعاليات وأنشطة رياضية وتوعية وترفيهية عدة، وعروض الكلاب البوليسية والدوريات الأمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

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