منتخبنا للمواي تاي يحقق إنجازا تاريخيا ويدشن مشاركاته في بطولة العالم بـ15 ميدالية

المصدر: وام

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حظيت بعثة منتخبنا لشباب المواي تاي /تحت 17 عاما/ باستقبال حافل بالورود لدى عودتها من ماليزيا بعد تحقيق إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات خلال مشاركة الفريق الأولى في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب في ماليزيا، وحصده 15 ميدالية ملونة /3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات/ .

وكانت البطولة شهدت مشاركة نحو 700 لاعب ولاعبة من 101 دولة من مختلف قارات العالم.

وتقدم مستقبلي البعثة بمطار أبو ظبي الدولي كل من طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي /IFMA/ والمدير التنفيذي للاتحاد الأسيوي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الرياضيين وأولياء أمور اللاعبين وبقية أعضاء البعثة التي ترأسها ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الآسيوي منتخب شباب الإمارات للمواي تاي على مشاركته الناجحة في بطولة العالم للفئات العمرية للمواي تاي في ماليزيا.. مشيدا بحصاد الفريق من الميداليات الملونة بالبطولة، مثمناً المشاركة الإيجابية للبعثة خلال فعاليات البطولة.

وأكد النيادي أن ما تحقق من نتائج يعد إنجازاً يستحق الإشادة، مقارنة بعمر الاتحاد الوليد، وجدد التأكيد على أن منتخب شباب الإمارات للمواي تاي جدير بالرعاية والاهتمام خلال المرحلة القادمة من خلال رؤية مستقبلية ترجمة لدعم القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.

وخلال البطولة، فاز لاعبنا رافي رمزي بذهبية وزن تحت 81 كجم لفئة ما بين 16 - 17 سنة، وفاز تيم سلام بذهبية وزن تحت 71 كجم لفئة ما بين 16 - 17 سنة، وكانت الميدالية الذهبية الثالثة للاعب جاسر الصوالحة في وزن تحت للمواي 57 كجم لفئة ما بين سن 13 - 14 سنة.

كما فاز منتخبنا الشباب بـ 5 ميداليات فضية؛ كانت من نصيب اللاعبة سلامة الجنيبي في وزن فوق 75 كجم لفئة 16 - 17 سنة ، و بشار الصوالحة لفئة ما بين 12 - 13 سنة لوزن تحت 50 كجم، و راكان أحمد لفئة تحت 42 كجم لعمر ما بين 10 - 11 سنة، واللاعب عزيز الحمادي لفئة تحت 40 كجم لسن ما بين 10 - 11 سنة.

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب منصور المنصوري لفئة ما بين 12 - 13 سنة، في وزن تحت 52 كجم، وفي نفس الفئة فاز محمد بلال في وزن تحت 44 كجم، وعصام خليل لنفس الفئة لوزن 42 كجم، وحارب البلوشي لوزن تحت 38 كجم لفئة ما بين 10 - 11 سنة، وزيد طارق نال برونزية وزن تحت 48 كجم.

وفي منافسات بطولة /الوأي كرو/ ضمن البطولة، نال محمد بلال الميدالية الفضية لسن 10 - 11 سنة، واللاعبة سلامة الجنيبي برونزية سن ما بين 16 - 17 سنة واللاعب بشار الصوالحة برونزية وزن ما بين سن 16 - 17 سنة.

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