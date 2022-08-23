"عالم دبي للرياضة" يستقطب أكثر من 3 آلاف مشارك يوميا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي الرياضي أن أكثر من 3 آلاف شخص يشاركون في أنشطة "عالم دبي للرياضة" يوميًا في العطلات، ويتوافدون للاستمتاع بكل الأنشطة التي تنظم يومياً على مدار 16 ساعة من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

وللعام الـ12 على التوالي، يواصل عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي، استقطاب آلاف الرياضيين والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين يستفيدون من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضي بالمجلس، في ملاعب عالم دبي للرياضة، بتفقد أنشطة عالم دبي للرياضة، والتقوا بالمشاركين، واستمعوا لشرح من المدربين ومسؤولي الأكاديميات عن أعداد المشاركين وفترات التدريب.

ويضم هذا الحدث الأكبر من نوعه 42 ملعبًا مختلفًا تمتد على مساحة 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 4 و5 و6 داخل مركز دبي التجاري العالمي، بما فيها 18 ملعبًا للريشة الطائرة، و3 ملاعب كرة قدم مخصصة للفرق المؤهلة من 5 لاعبين و3 ملاعب للفرق المؤلفة من 7 لاعبين.

كما يضم "عالم دبي للرياضة" مساحات مخصصة لمحبي رياضة الكريكت المزودة بشباك للتمرن على رمي الكرة والتصدي لها، كما يقدم ملعبين للبادل تنس التي تعتبر من أسرع الرياضات نموًا ويتيح لعشاق رياضة المضرب الاختيار بين ملعبين للتنس إلى جانب 8 ملاعب لكرة الطاولة.

وتشمل المرافق أيضًا ملعبين للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ما يضمن لمختلف فئات المجتمع الاستمتاع بالأنشطة الرياضية المميزة والمتنوعة على اختلاف اهتماماتهم.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز