15 فريقاً بمهرجانات براعم اليد للفئة ب

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة داوود محمد المليح جدول مباريات مهرجانات البراعم ب (مواليد 2012 - 2013 – 2014 - 2015) للموسم الرياضي 2023- 2022 والتي تقام بعد توقف دام موسمين رياضيين بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، ويشارك في مهرجانات الفئة لهذا الموسم 15 فريقاً مقسمين إلى 3 مجموعات تم توزيعها جغرافياً.

وتتنافس الفرق المشاركة في 5 مهرجانات والتي تنطلق يوم الأحد في 16 أكتوبر 2022 وتختتم يوم الأحد في 12 مارس 2023 وتضم المجموعة الأولى فرق الشارقة والنصر ومليحة والذيد والمدام، وتضم المجموعة الثانية فرق الوصل وشباب الأهلي واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح، فيما تضم المجموعة الثالثة الجزيرة والعين وبني ياس والوحدة والظفرة.

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