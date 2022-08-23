«اليد» يعيد مهرجانات البراعم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة داوود محمد المليح جدول مباريات مهرجانات البراعم أ (مواليد 2010 - 2011) للموسم الرياضي 2022/‏‏ 2023، ويشارك في مهرجانات الفئة لهذا الموسم 18 فريقاً مقسمين إلى 4 مجموعات، وتتنافس الفرق المشاركة في 5 مهرجانات وتنطلق مطلع أكتوبر المقبل. وتضم المجموعة الأولى الجزيرة، العين، بني ياس، الوحدة، الظفرة، والثانية الشارقة ب، مليحة، المدام، خورفكان، الإمارات، فيما تضم الثالثة الشارقة أ، الوصل، الذيد، اتحاد كلباء، وتضم المجموعة الرابعة فرق شباب الأهلي، النصر، دبا الحصن، البطائح.

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