15 ميدالية للاعبي الإمارات في «دبا لكمال الأجسام»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أحرز لاعبو الإمارات 15 ميدالية ملونة منها 6 ميداليات ذهبية في صدارة الترتيب مع ختام منافسات بطولة دبا الدولية لبناء الأجسام والتي أقيمت في فندق ميدان في دبي وأشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام وتقاسم لاعبو الإمارات وإيران المراكز الأولى فيها، ونجحت البطولة في تقديم عدد من اللاعبين المواهب الذين تمكنوا من تقديمهم مستويات فنية متميزة.

كرم الشركات الراعية والفائزين الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي، بحضور علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام علي بن حيدر، ورئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي.

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