انطلاق «صيفية دبي» لشباب وناشئي اليد

المصدر: (دبي – البيان)

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انطلقت صباح أمس بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل الدورة الصيفية للألعاب الجماعية لفئتي الشباب والناشئين لكرة اليد والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من اليوم ولغاية 29 الشهر الجاري بمشاركة فرق الفئتين في أندية «النصر والوصل وشباب الأهلي»، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وأسفرت نتائج اليوم الأول في الناشئين عن فوز شباب الأهلي على النصر 16 /‏‏‏12، وفوز الوصل على النصر 18 /‏‏‏17، وفي فئة الشباب فاز النصر على الوصل 21 /‏‏‏12 وشباب الأهلي على الوصل 24 /‏‏‏15، وأدار المباريات العنصر النسائي المكون من الحكمات خلود صافية ونوال مبارك وأم الزين مبارك والحكم ربيع خميس وبإشراف ياسر سليم السكرتير الفني للحكام.

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