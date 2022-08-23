طائرة «الأخضر» تحلّق بلقب دولية العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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توج المنتخب السعودي بلقب بطولة العين الدولية للكرة الطائرة للأندية بعد فوزه 3 - 1 على الأهلي السعودي أول من أمس في ختام مباريات البطولة، والتي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد، في الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري، وحل نادي الزمالك المصري وصيفاً، فيما جاء العين ثالثاً.

وشاركت 6 فرق من أصل 7 بعد اعتذار فريق غاز الجنوب العراقي، في المنافسة الودية الدولية التي نظمها اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، واستضافها نادي العين برعاية مستشفى برجيل، وهي بالإضافة للعين مستضيف البطولة، المنتخب السعودي، والزمالك المصري، والعربي الكويتي، والأهلي السعودي، والجيل الصاعد الجزائري.

برامج ترفيهية

و نفذت اللجنة المنظمة عدداً من الفعاليات والبرامج الترفيهية، تضمنت جولة سياحية للوفود المشاركة، إلى بيت محمد بن خليفة وقصر المويجعي التاريخيين في مدينة العين وتقدمت اللجنة المنظمة بالشكر لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة على تعاونها وتسخير كافة الإمكانات للزوار.

كما أقيم حفل تكريم رؤساء الوفود والرعاة والجهات الحكومية والخاصة واللجان المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة باستاد هزاع بن زايد في المساء، وأدى أعضاء الفرق المشاركة بدولية العين صلاة الجمعة في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة العين والذي يعد واحداً من أبرز الصروح المعمارية ذات الطابع العربي والإسلامي المميز، على مستوى الدولة، ويضم قبة كبيرة تتزين بآيات من القرآن الكريم.

اتفاقية ثلاثية

وعلى هامش البطولة، وقعت شركة العين للألعاب الرياضية اتفاقية تعاون مع نادي الزمالك المصري، والأهلي السعودي لمد جسور التعاون المشترك في مختلف الألعاب والمجالات الرياضية، وتشمل تبادل الخبرات والكوادر الفنية، وإقامة المعسكرات بين الفرق الثلاثة. أعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي تم عقده بقاعة المؤتمرات باستاد خليفة بن زايد، قبل المباراة الختامية للبطولة، بحضور خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، ونائبه عبدالعزيز الجنيبي، وأيمن معتوق رئيس بعثة الأهلي السعودي للكرة الطائرة، وخالد طلعت رئيس بعثة نادي الزمالك المصري للكرة الطائرة.

وتنص الاتفاقية التعاون على تنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات المشتركة، على أن يتم تبادل الخبرات بين الإطراف الثلاثة في مجالات التدريب والاستفادة من المنشآت المتاحة وإقامة المعسكرات الخارجية لكافة الفرق الرياضية الجماعية، وتطوير قاعدة الممارسة الرياضية التخصصية بما يحقق الطموحات المستقبلية، والمساهمة في تأهيل اللاعبين على أسس علمية سليمة وفق أحدث التقنيات المتاحة.

مستويات

قدمت الفرق المشاركة مستويات متميزة في لعبة كرة الطائرة، وظهر التنافس حاضراً بقوة، وحسم المنتخب السعودي لقب المنافسات بعد أداء فني عالي المستوى، جعله في الصدارة متفوقاً على فريق الزمالك القوي في اللعبة، والذي حصل على الوصافة.

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