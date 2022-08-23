سادواني بطل «الخاطف» بمهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الهندي رونك سادواني بـ«بطولة الشطرنج الخاطف» ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ28 التي أقيمت بمشاركة 201 لاعب ولاعبة من 38 جنسية. يشارك في منافسات المهرجان ما يزيد على 1100 لاعب من 55 دولة، يتنافسون في 11 بطولة متنوعة يبلغ إجمالي جوائزها 300 ألف درهم.

وتصدر «سادواني» بطولة الشطرنج الخاطف، الفعالية الخامسة في المهرجان بحصوله على 10 نقاط من إجمالي 11 نقطة، وحل الأوكراني آدم طوخاييف ثانياً.

وفي الفعالية السادسة بالمهرجان - التي شهدت إقامة منافسات بطولة الشطرنج الخاطف المفتوح للناشئين، حصد الإيراني رضا مهداوي اللقب، وحل الهندي بريناش، وتلاه طاليبوف شيروجلان لاعب أذربيجان.

وتضمنت الفاعلية السابعة إقامة مباراة استعراضية بين المصنف الأول في المهرجان الصيني وانغ هاو مع 20 لاعباً في الوقت نفسه وفاز بها الصيني. وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للوفود المشاركة، تضمنت رحلة لمعالم أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وزيارة متحف اللوفر وقلعة الحصن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز