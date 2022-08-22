170 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة عن اكتمال استعداداته لتنظيم النسخة الـ22 من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، والتي تنطلق يوم السبت 27 أغسطس وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

يشارك في البطولة أكثر من 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، ويتنافسون على لقب البطولة وجوائز مالية يبلغ مجموعها 50 ألف دولار أمريكي، للمراكز من الأول إلى الـ15، كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية وجائزة لأفضل لاعبة وأفضل لاعب إماراتي.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، اليوم بمقر النادي في حضور خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة النادي، وسعيد يوسف شكري الأمين العام للنادي مدير البطولة، وعثمان موسى عبدالله مدير الجهاز الفني، ومحمد الحسيني المنسق العام للبطولة.

وأوضح خالد بن زايد أن هذه النسخة ستكون الأولى بعد جائحة كورونا، نظراً لعدم إقامة البطولة خلال العامين الماضيين، علاوة على ستحظى بمشاركة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين الأساتذة الدوليين الكبار، ما يشكل دفعة كبيرة في ارتقاء المستوى الفني للبطولة، بالإضافة لمشاركة العديد من اللاعبين الطامحين للحصول على الألقاب الدولية وزيادة تصنيفهم الدولي.

وأكد سعيد يوسف شكري مدير البطولة، اكتمال جاهزية النادي لتنظيم البطولة وفق المعايير الفنية العالية.

وقال " بدأ فريق العمل في التحضير للحدث على مدار الشهور الماضية للتجهيز للظهور بأفضل صورة ممكنة، لاسيما بعد انقطاع إقامتها على مدار العامين الماضيين، مع حرص اللجنة المنظمة على الحفاظ على نفس المستوى الفني المعهود للبطولة بما يتناسب مع سمعتها كواحدة من أكبر البطولات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف " وصل عدد المشاركين في نسخة العام الحالي لأكثر من 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، معظمهم من خارج الدولة، ومنهم 107 لاعبين ولاعبات من حملة الألقاب الدولية، ويتقدمهم 35 أستاذاً دولياً كبيراً و29 استاذاً دولياً و31 أستاذ اتحاد دولي و 5 أساتذة مرشحين، و3 لاعبات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثلهن يحملن لقب أستاذة دولية وأستاذة مرشحة واحدة".



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